Частные дома в России подорожали до рекордных значений

Москва, 20 декабря. Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, что частная недвижимость в России по итогам года подорожала в среднем на 13% — до рекордных 5,1 млн рублей.

Такая тенденция наблюдается практически во всех регионах. Больше всего дома выросли в цене в Краснодарском крае (+42,6%), Амурской области (+39,6%), Тыве (+39,5%), Хакасии (+35,5%), Томской области (+31,2%), республике Алтай (+30,6%), Пензенской области (+28,8%), Красноярском крае (+27,5%) и Смоленской области (+25,1%).

Меньше всего цены увеличились в Тверской, Саратовской и Псковской областях — в районе 3%. Домовладения подешевели только в двух регионах — в Ненецком автономном округе (-7,2%) и Кабардино-Балкарской республике (-0,5%).

В целом интерес россиян к покупке загородного жилья существенно снизился в 2021 году. Пик потенциального спроса, исходя из числа просмотров объявлений на ЦИАН, пришелся на начало режима самоизоляции в 2020 году.

Руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева рассказала телеканалу «Санкт-Петербург», что на протяжении года общий индикатор средних цен на жилье в Северной столице находился в положительной динамике.