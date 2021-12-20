Глава Минпромторга Мантуров объяснил выход арабских инвесторов из «Вертолетов России»

Москва, 20 декабря. Капитал Фонда Арабских Эмиратов составляет приблизительно 450 миллионов долларов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Именно на эту сумму иностранные инвесторы вышли из «Вертолетов России», после чего продали свою долю основному держателю — госкорпорации Ростех. Вырученные средства они направили в проекты разработки летательных средств VRT500 и VRT300.

«Арабские инвесторы вышли из миноритариев в одном проекте и перешли в мажоритарии в другом», — цитирует Мантурова «Интерфакс».

Глава Минпромторга ранее призвал ускорить запуск производства беспилотников и электромобилей. По его словам, у предприятий ОПК уже есть хорошие компетенции по этим направлениям.