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Глава Минпромторга Мантуров объяснил выход арабских инвесторов из «Вертолетов России»

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 20:20
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров объяснил выход арабских инвесторов из «Вертолетов России»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Капитал Фонда Арабских Эмиратов составляет приблизительно 450 миллионов долларов, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Именно на эту сумму иностранные инвесторы вышли из «Вертолетов России», после чего продали свою долю основному держателю — госкорпорации Ростех. Вырученные средства они направили в проекты разработки летательных средств VRT500 и VRT300.

«Арабские инвесторы вышли из миноритариев в одном проекте и перешли в мажоритарии в другом», — цитирует Мантурова «Интерфакс».

Глава Минпромторга ранее призвал ускорить запуск производства беспилотников и электромобилей. По его словам, у предприятий ОПК уже есть хорошие компетенции по этим направлениям.

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оаэ мантуров минпромторг вертолеты россии инвестиции
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