Киев, 20 декабря. Украина за годы независимости утратила практически весь потенциал, который был у нее после выхода из состава Советского Союза.

Экономист Юрий Атаманюк уверен, что страна могла многого добиться, если бы её возглавляли грамотные политики, которые думают в первую очередь о благе и дальнейшем будущем Незалежной.

Как считает эксперт, в истории Украины было немало руководителей, которые навредили стране, но первое место в этом антирейтинге, по его мнению, занимает первый украинский президент Леонид Кравчук.

«Все, что сейчас творится, напоминает какой-то набор анекдотов. Но это было бы смешно, если бы не было так грустно. Если взять всех украинцев, высоких должностных лиц, и составить рейтинг, кто из них больше всего зла сделал для нашей страны, то, конечно, на первое место я бы поставил Кравчука», —заявил Атаманюк в эфире канала «Наш».

Экономист отмечает, что потенциал Украины был действительно огромным. Поэтому он считает, что первому президенту даже пришлось приложить определенные усилия, чтобы лишить страну шансов на благополучное будущее.

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«Это же надо иметь какие-то гиперспособности, чтобы самую богатую бывшую республику СССР, с самым богатым потенциалом, превратить в грязный базар и запустить ее самоуничтожение», — негодует аналитик.

Эксперт уверен, что именно действия Леонида Кравчука запустили механизм, который привел Украину в нынешнюю точку. При этом эксперт считает, что потери страны за 30 лет оказались даже больше, чем после разрушительной Великой Отечественной войны.

«Результат его работы, который мы пожинаем сейчас, хуже, чем результат Великой Отечественной войны, которая прокатилась через Украину в две стороны. Это потерянное поколение людей», — подчеркнул экономист Юрий Атаманюк.

Известный украинский политолог Михаил Чаплыга ранее предсказал резкую смену курса Украины в сторону России. Эксперт уверен, что совсем скоро Киев сам будет просить о сотрудничестве с Москвой.