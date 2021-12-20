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Аналитик Анпилогов объяснил нежизнеспособность Украины в нынешнем виде

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 20:16
Политика
Аналитик Анпилогов объяснил нежизнеспособность Украины в нынешнем виде
Федеральное агентство новостей

Киев, 20 декабря. Украина не сможет долго существовать в нынешнем виде из-за сложившихся внутренних противоречий. Такое мнение высказал политический аналитик, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Эксперт уверен, что за 30 лет независимости Незалежная так и не смогла решить свои внутренние проблемы. После 2014 года раскол между разными регионами страны лишь усилился, и теперь объединить Украину будет крайне проблематично.

«У меня есть впечатление, что в том виде, в котором Украина подошла ко второму Майдану, она не могла продолжить свое существование, потому что была проблема Восточной Украины. И сейчас существуют эти проблемы, которые нужно решить. Должна произойти трансформация Украины в жизнеспособное государственное национальное образование, потому что пока это образование нежизнеспособно», — заявил аналитик в интервью YouTube-каналу «Украина.ру».

Анпилогов отмечает, что нынешние власти уже продемонстрировали не только свою полную политическую несостоятельность, но и практически абсолютную подконтрольность Западу.

Аналитик Анпилогов объяснил нежизнеспособность Украины в нынешнем виде

«В Киеве сидят марионетки внешних сил. Да, у них есть и свои собственные интересы, но вот это внешнее управление присутствует, и это видно даже по деятельности нынешних украинских властей. Не предпринимается каких-то шагов и действий, чтобы Украина была по-настоящему независимой», — отмечает эксперт.

Политический аналитик уверен, что руководство Украины просто не сможет самостоятельно решить дальнейшую судьбу страны, так как уже сейчас видно, что страна фактически идет по пути деградации.

«Если Украина самоорганизуется, это будет дикое поле, мы уже это видим. То есть та деградация, которая шла 30 лет на Украине, своим итогом имеет очень неприятное образование, которое можно описать, как такое «европейское Сомали», где бал правят внешние игроки, причем в своих интересах, а вовсе не в интересах этой территории», — объясняет Анпилогов.

Эксперт уверен, что совсем скоро Украина дойдет до той точки, когда ее дальнейшее будущее будет зависеть только от решения внешних игроков, в том числе и от России. И в такой ситуации Незалежной остается надеяться лишь на то, что вопрос в итоге решится мирным путем, и она не станет эпицентром военных столкновений.

«Я уверен, что перед Россией вопрос Украины неизбежно встанет в историческом плане. Рано или поздно его придется решать, но вот каким образом? Можно просто ждать, когда Украина развалится. Я не хочу сказать, что к этому надо прилагать какие-то сознательные усилия, но эту территорию все равно придется каким-то образом организовать. Надеюсь, это произойдет мирным путем», — заявил политический аналитик Алексей Анпилогов.

Народный депутат Украины Евгений Шевченко ранее назвал единственный способ спасти Украину. Политик уверен, что стране нужны масштабные системные изменения.

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