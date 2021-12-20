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Состояние госпитализированной Татьяны Тарасовой улучшилось

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 20:20
Общество
Состояние госпитализированной Татьяны Тарасовой улучшилось
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 декабря. Тренер Татьяна Тарасова по-прежнему находится под присмотром медиков в одной из московских клиник. Экс-фигуристка подтвердила свое пребывание в больнице.

Состояние здоровья Татьяны Тарасовой встревожило поклонников и коллег, ведь тренеру пришлось пропустить съемки в финальном эпизоде проекта «Ледниковый период» из-за недомогания. В декабре бессменная судья ледового шоу оказалась в больнице. РИА Новости связались с тренером, она сообщила, что все еще находится в стационаре.

«Говорить пока не могу, я по-прежнему в больнице», — сообщила Тарасова.

Журналисты сообщают, что тренер идет на поправку. Несмотря на это, давать прогнозы о ее выписке из больницы еще рано.

Представительница Татьяны Тарасовой также высказалась о ее состоянии. Она заверила, что самочувствие тренера в порядке, и поспешила успокоить поклонников.

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