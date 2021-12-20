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Блогер Дина Саева поделилась смелым фото с младшим братом Элджея

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 20:10
Шоу-бизнес
Блогер Дина Саева поделилась смелым фото с младшим братом Элджея
instagram.com  /  @senoritasaeva

Москва, 20 декабря. Блогер Дина Саева подогрела подозрения поклонников в романе с Даниилом Узенюком, младшим братом рэпера Элджея. поклонники неоднозначно отреагировали на смелые фото звезды.

Дина Саева регулярно делится с поклонниками откровенными фото, однако предпочитает держать подробности личной жизни в тайне от поклонников. Поэтому предположения о новом возлюбленном звезды долгое время оставались на уровне слухов. Однако неожиданно блогер решила намекнуть на новые отношения. Саева опубликовала смелый кадр, где поделилась чувствами к Даниилу Узенюку, младшему брату рэпера Элджея.

«Ты получаешь лучшую версию меня, когда я чувствую себя в безопасности рядом с тобой», — оставила подпись Саева.

Пост интернет-звезды вызвал бурные обсуждения в комментариях. Фолловеры разделились во мнениях о новом друге Саевой.

«Такая эффектная девушка, встречается с этим подростком»;

«Одна из любимых пар»;

«Вы отлично смотритесь!» — написали фолловеры.

Впервые поклонники заподозрили Саеву в романе с Узенюком еще в конце августа после фото, где блогер кусает избранника. Затем она поделилась кадром из путешествия в Париж, однако в тот раз фолловеры негативно отреагировали на пост.

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Все новости / Шоу-бизнес / Блогер Дина Саева поделилась смелым фото с младшим братом Элджея
элджей Дина Саева узенюк
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