Блогер Дина Саева поделилась смелым фото с младшим братом Элджея

Москва, 20 декабря. Блогер Дина Саева подогрела подозрения поклонников в романе с Даниилом Узенюком, младшим братом рэпера Элджея. поклонники неоднозначно отреагировали на смелые фото звезды.

Дина Саева регулярно делится с поклонниками откровенными фото, однако предпочитает держать подробности личной жизни в тайне от поклонников. Поэтому предположения о новом возлюбленном звезды долгое время оставались на уровне слухов. Однако неожиданно блогер решила намекнуть на новые отношения. Саева опубликовала смелый кадр, где поделилась чувствами к Даниилу Узенюку, младшему брату рэпера Элджея.

«Ты получаешь лучшую версию меня, когда я чувствую себя в безопасности рядом с тобой», — оставила подпись Саева.

Пост интернет-звезды вызвал бурные обсуждения в комментариях. Фолловеры разделились во мнениях о новом друге Саевой.

«Такая эффектная девушка, встречается с этим подростком»; «Одна из любимых пар»; «Вы отлично смотритесь!» — написали фолловеры.

Впервые поклонники заподозрили Саеву в романе с Узенюком еще в конце августа после фото, где блогер кусает избранника. Затем она поделилась кадром из путешествия в Париж, однако в тот раз фолловеры негативно отреагировали на пост.