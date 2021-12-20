Universal показала трейлер нового фильма «Варяг» с певицей Бьорк

Лондон, 20 декабря. Первый трейлер и постер «Варяга» от американского режиссера Роберта Эггерса, который ранее работал над фильмами «Маяк» и «Ведьма, появились в Сети. Его опубликовала студия Universal Pictures UK.

История фильма будет развиваться вокруг скандинавского принца Амлета, который пережил смерть отца и сильно желает отомстить за него. Действие событий будет происходить в Исландии на рубеже X века.

В фильме снимались Александр Скарсгард, Николь Кидман, Аня Тэйлор-Джой, Уиллем Дефо, Итан Хоук, певица Бьорк, Клас Банг и другие. Автором сценария с исландским поэтом и писателем Сьоном. Фильм должен был выйти на большие экраны в 2021 году, но из-за пандемии коронавирса премьера проекта была перенесена. Российские зрители смогут увидеть картину в апреле 2022 года.

Ранее сообщалось, что киностудия Universal приняла решение о переносе сроков релиза фильма «Форсаж-10» на месяц позже, чем было запланировано изначально. Так премьера новой части запланирована теперь на 19 мая 2023 года.