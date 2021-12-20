Компания «Мегалайн» показала макеты проектов «Горская» и ТПУ

В Санкт-Петербурге прошла презентация макетов компании «Мегалайн». Участникам продемонстрировали реновацию территории бывшей промзоны «Горская» и проект транспортно-пересадочных узлов (ТПУ).

Ростральные колонны размером с ноготь, центр Петербурга на ладони и стадион «Газпром Арена» со спичечный коробок. Благодаря макету ТПУ гости мероприятия смогли своими глазами увидеть решение транспортной проблемы Северной столицы.

«Санкт-Петербург ежегодно посещают десять миллионов человек. В летний период город становится площадкой для проведения крупных мероприятий. В том числе и федерального значения: Алые паруса, День ВМФ. А с 1992 года транспортная система города не претерпела значительных изменений. Пассажирская инфраструктура общественного транспорта отстает от современных требований», — объясняет важность инициативы менеджер проектов компании «Мегалайн» Кристина Костюкова.

Планируется построить 61 ТПУ, которые облегчат жизнь горожан и автомобилистов. Первый из них будет установлен в районе Старой Деревни.

«Компания «Мегалайн» представила нам все аналитические данные, включая представленную транспортную схему. А также информацию, направленную на привлечение внимания первого лица во время мероприятия», — вспоминает начало создания макета генеральный директор «Студии АМАДЕО» Петр Харин.

Руководитель студии-подрядчика признался, что макет был построен в сжатые сроки. Однако это не единственный рекорд, который удалось поставить создателям.

«Был разработан интересный концепт. Без лишней скромности решили сделать весь город на большом интерактивном макете из девяти телевизоров. Мы создали самый большой интерактивный макет в стране», — хватается Петр Харин.

На презентации также представили креативный кластер, который расположится на месте бывшей промзоны. Проект «Горская» объединит в себе направление лайт-индастриал, IT-квартал, музей дамбы и достопримечательности для туристов.

«В настоящий момент «Горская» не используется и находится в заброшенном состоянии. Реализация проекта позволит превратить депрессивную территорию в компактный зеленый город инноваций», — рассказывает Кристина Костюкова.

«Компания «Мегалайн» предоставила нам документацию по данному проекту. В ней содержался генплан, архитектурные решения, которые можно увидеть на макете, и информация по общим характеристикам. Без этого весь интерактив свелся бы к мельканию и загоранию огоньков», — сказал коммерческий директор студии RED Всеволод Воронов.

Интерактив — это фишка макета «Горская». С помощью пульта зритель может узнать, как выглядит промзона сейчас, что будут из себя представлять новые кварталы, а также подсветить интересующие зоны.

«Показывать проекты, которые предполагают использование высоких технологий в 2021 году, с помощью игрушечных домиков — это уже неприлично и неинформативно. Как делается макет? Теоретически все очень просто. Берутся панели, пакетируются в большой экран. Сверху устанавливаются макеты зданий и сооружений», — объясняет Всеволод Воронов.

Недавно проекты компании «Мегалайн» были презентованы президенту Владимиру Путину. Во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив главе государству представили реновацию «Горской» и строительство ТПУ.

По словам менеджера проектов Кристины Костюковой, которая проводила презентацию Владимиру Путину, встреча прошла успешно. Представительница компании надеется, что одобрение президента даст новый толчок в реализации инициатив.