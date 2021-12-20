Григорий Лепс пошутил про свою мужскую силу на фоне развода с женой

Москва, 20 декабря. Знаменитый певец Григорий Лепс на фоне развода с супругой Анной Шаплыковой странно себя вел на концерте в Crocus City Hall. Поклонники не ожидали от звезды такого поведения.

Во время последнего выступления артист начал снимать рубашку, оголив живот. Певец рассказал, как изменилась его фигура. Поклонники восторженно встретили новую форму исполнителя.

Григорий Лепс со сцены стал рассуждать на интимные темы. В частности, певец поделился подробностями сексуальной жизни. Он поинтересовался, если ли желающие проверить его мужскую силу, пишет РЕН ТВ.

«Реакция еще есть! А вот с эрекцией уже проблемы. Есть желающие проверить? Не могу, я пока женат», — пошутил 59-летний певец со сцены.

Григорий Лепс и Анна Шаплыкова решили официально расстаться спустя 20 лет брака. Для поклонников пары это стало настоящим шоком. Супруги воспитывают троих совместных детей.