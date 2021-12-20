Москва, 20 декабря. Киев всеми способами пытается стать частью НАТО, однако этот шаг противоречит Конституции Украины, заявил политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, украинские власти уже давно превращают высший правовой акт в «туалетную бумагу». Он напомнил, что внеблоковый статус государства прописан в нескольких документах, в том числе в Декларации о государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, передают «Народные Новости».

«Внеблоковый статус Украины закреплен в Будапештском меморандуме, когда страна отказалась от права владения ядерным оружием. На этот документ очень любят ссылаться в Киеве. Там прописано, что страна не может входить в блоки и должна сохранять нейтралитет», — рассказал Кедми.

При этом власти отказываются следовать законодательству страны. По словам политолога, закрепленные в Конституции Украины положения не имеют никакого значения для киевских политиков, которые готовы наплевать на основной закон ради вступления в НАТО.

«В Киеве могут не исполнять законы и менять конституцию, как им вздумается», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в ЕС не рады возможному вступлению Украины в НАТО. При этом в самом Киеве многие уверены, что стране не светит членство в организации в ближайшие годы, передает RT.