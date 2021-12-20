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Народная милиция ДНР заявила о применении ВСУ дронов против мирных жителей в Донбассе

Армия
Народная милиция ДНР заявила о применении ВСУ дронов против мирных жителей в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Донецк, 20 декабря. Подразделения ВСУ стали чаще применять беспилотники для провокаций на линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, Киев активно использует дроны, в том числе против мирных жителей. Он отметил, что беспилотники применяются ВСУ для сброса гранат. Военнослужащие ДНР делают все возможное, чтобы обезопасить гражданских, но иногда, к сожалению, мирные жители все-таки становятся жертвами украинской агрессии.

«Под Горловкой несколько случаев было. Рабочая бригада закончила свои дела, садилась в машину. Трое раненых, один убит. Мальчишку там же с беспилотника убили», – сообщил Басурин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ЛНР обезвредили украинский дрон, оснащенный взрывным устройством. Стоит отметить, что Киев засекретил информацию о применении ударных беспилотников Bayraktar в Донбассе, передает RT.

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