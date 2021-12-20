Миллиардер Сергей Ломакин может приобрести московское «Торпедо»

Москва, 20 декабря. Российский миллиардер Сергей Ломакин намерен стать владельцем столичного футбольного клуба «Торпедо».

Сооснователь сети магазинов фиксированных цен Fix Price Сергей Ломакин может стать новым владельцем московского «Торпедо», пишет Metaratings.ru. Согласно данным источника, миллиардер заинтересован в приобретении клуба, выступающего в ФНЛ.

Сам Ломакин эту информацию пока не комментировал. Сооснователь Fix Price является владельцем столичного клуба «Родина», который играет в ФНЛ-2. Состояние Ломакина оценивается в 3,4 миллиарда долларов.

Ранее Станислав Черчесов подписал контракт с венгерским «Ференцварошем». О назначении бывшего тренера сборной России по футболу в соцсетях сообщила пресс-служба клуба из Будапешта.