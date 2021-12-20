Матвеев поделился романтичным фото с Боярской в день ее рождения

Москва, 20 декабря. Актриса Елизавета Боярская отмечает 36-летие. Супруг артистки Максим Матвеев в честь торжественного события публично признался ей в своих чувствах.

Елизавета Боярская уже 11 лет счастлива в браке с Максимом Матвеевым. В начале декабря пара отпраздновала день рождения сына Гриши, которому исполнилось три года, а 20 декабря артистке исполнилось 36 лет. Матвеев одним из первых решил поздравить супругу. Он поделился романтичными совместными фото с актрисой и оставил трогательный комментарий.

«С днем рождения, девчонка! Спасибо, что ты у меня есть, что ты есть у нас! Обожаю!» — заявил артист.

Пост Матвеева мгновенно привлек внимание фолловеров. Подписчики поспешили присоединиться к поздравлению.

«С днем рождения прекрасную леди! Будьте счастливы и любимы!»; «Отличная пара, с днем рождения!»; «Какие вы красивые оба и талантливые, я вас люблю», — писали фолловеры.

Российские звезды также поздравили Боярскую. Свои пожелания оставили актриса Зоя Бербер, Дарья Мороз, Аня Чиповская и Антон Хабаров.

Евгений Миронов поздравил артистку в беседе с ФАН. Актер поделился впечатлениями от сотрудничества с Боярской на сцене театра в спектакле «Иванов».