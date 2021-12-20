Певица Мария Максакова должна отдать свою квартиру детям по решению суда

Москва, 20 декабря. Оперная певица Мария Максакова осталась без квартиры по итогам слушания в суде. Артистка проиграла процесс против собственных детей и назвала решение судьи беспределом.

Мария Максакова оказалась в центре скандала из-за разбирательства с наследниками. Так, 14-летняя дочь Люда и 17-летний сын Илья обратились в Пресненский суд с требованием передать им московскую квартиру. Процесс контролировал их отец Владимир Тюрин.

Суд встал на сторону наследников оперной дивы. Максакова настаивает на своей правоте и утверждает, что не по своей воле передала квартиру детям вот время процедуры дарения.

«Главное, что почему-то отбросили в сторону: сделка по передаче квартиры уже была ранее совершена в отношении другого лица, поэтому не должна иметь юридической силы. Судья Артем Кузьмичев в нарушении всех действующих законодательных норм РФ отказал в привлечении Ивана Вороненкова, истинного собственника данного жилья, в качестве третьего лица. Это беспредел!» — заявила артистка в беседе с изданием «СтарХит».

Исполнительница также высказалась против бывшего супруга. Максакова уверена, что Тюрин пытается разрушить ее будущее и ограничивает ее общение с детьми.

Тюрин также выиграл в суде другой иск против Максаковой. Бывший супруг певицы отсудил у артистки более 100 тысяч рублей.