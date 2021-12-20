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Риелтор Анисимова спрогнозировала падение цен на жилье в 2022 году

Экономика
Риелтор Анисимова спрогнозировала падение цен на жилье в 2022 году
unsplash.com  /  Kirill

Москва, 20 декабря. Цены на российскую недвижимость в 2022 году расти не будут, вероятно также, что квадратные метры могут подешеветь, заявила частнопрактикующий риелтор Олеся Анисимова в своем Instagram.

Инфляция не помешает падению стоимости жилья. На определенные позиции, по ее словам, стоимость метра останется прежней, однако в основном ожидается снижение на 7-10%. При этом отличное время для покупки — канун Нового года, когда застройщики делают хорошие скидки.

«Повышенная ипотечная ставка выполнит свою роль. Благодаря ей цена на квадратный метр опустится вниз. Считаю, что в последующие годы это хорошие условия для инвестиций в недвижимость», — добавила Анисимова.

Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков ранее заявил, что повышение ключевой ставки Центробанком до 8,5% годовых окажет влияние на российский рынок недвижимости. Данный шаг, считает эксперт, может снизить темпы строительства жилья, но нормализовать цены в секторе.

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Все новости / Экономика / Риелтор Анисимова спрогнозировала падение цен на жилье в 2022 году
ипотечные ставки цены на жилье российский рынок
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