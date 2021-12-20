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Водитель «Газели» повредил десяток автомобилей незакрытой дверцей фургона

Происшествия

Водитель с распахнутой дверью кузова проехал вдоль припаркованных автомобилей, буквально каждый получил повреждение от удара створкой.

Инцидент произошел в Люберцах во дворе дома номер 145 по Октябрьскому проезду.

Водитель «Газели» ехал вдоль двора здания в поисках выезда на дорогу. Задняя дверь фургона то закрывалась, то распахивалась, причиняя ущерб буквально каждой из припаркованных машин.

Шофера никак не смутили ни звуки ударов, ни писк срабатывающих сигнализаций. В итоге, добравшись до тупика и так и не найдя выхода, он развернулся и поехал в обратном направлении.

Там его уже ждали возмущенные автовладельцы. Они пытались остановить «взбесившийся грузовик», но вандал-поневоле пробился сквозь толпу и скрылся в неизвестном направлении.

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Все новости / Происшествия / Водитель «Газели» повредил десяток автомобилей незакрытой дверцей фургона
дтп люберцы газель
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