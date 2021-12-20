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Журналист Билбия: конфронтация с Путиным приносит Западу одни проблемы

Политика
Журналист Билбия: конфронтация с Путиным приносит Западу одни проблемы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Белград, 20 декабря. Противостояние западных государств с президентом России Владимиром Путиным доставляет им много неприятных последствий, заявил сербский журналист Боян Билбия в статье для местного журнала «Печат».

По его словам, западные политики действуют явно ошибочным образом, пытаясь запугать Путина угрозами санкционного давления. Горькая правда заключается в том, что подобная тактика взаимодействия с российским лидером заканчивается плачевно прежде всего для оппонентов Путина.

«Они должны либо разговаривать с Путиным, либо драться. Политика угроз и санкций не приносит абсолютно никаких результатов и только усугубляет экономический и любой другой кризис на Западе», — говорится в статье.

Вместе с тем Билбия добавил, что в последнее время диалог между Россией и Западом приобрел более конкретную форму. В качестве примера он привел недавнюю беседу Путина с американским коллегой Джо Байденом. В ходе переговоров российский лидер обозначил вполне конкретные цели в дальнейшем развитии российско-американских отношений, резюмировал журналист.

Ранее стало известно, что Путин сделал Байдену предложение по гарантиям безопасности. Речь шла, в частности о нерасширении НАТО на восток. Белый дом пока не дал официальный ответ.

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