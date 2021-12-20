Политолог Кедми указал на выигрышную позицию Путина в переговорах с Байденом

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин смог переиграть своего американского коллегу Джо Байдена на переговорах, которые прошли недавно в формате видеоконференции.

Таким мнением поделился израильский политолог Яков Кедми. По его словам, российский лидер заставил главу Белого дома обратить внимание на интересы Москвы в сфере безопасности, передает «Военное дело».

Единственное требование Байдена заключалось в том, чтобы РФ «не нападала на Украину», отметил Кедми. Неожиданный ответ Путина на соответствующую просьбу поставил американского президента в тупик, добавил политолог. Он напомнил об истерии западных СМИ, сообщивших о якобы готовящемся ударе по Киеву со стороны Москвы.

«И вдруг Путин ответил совершенно неожиданно, причем эта неожиданность родилась из той истерики, которую подняли украинские власти и западные СМИ, что Россия вот-вот вторгнется на Украину», — сказал эксперт.

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Путин потребовал от Соединенных Штатов гарантии, которые обеспечат безопасность России. Таким образом он развернул Байдена к той проблеме, в решении которой заинтересована Москва, и занял выигрышную позицию на этих переговорах, заключил Кедми.

Ранее политолог Александр Асафов рассказал, что заставило американского лидера пойти на компромисс с президентом РФ. По словам эксперта, это связано с потребностью Байдена в позитивной повестке.