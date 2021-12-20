Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 20:21
20:19
Экономика
Частные дома в России подорожали до рекордных значений
20:17
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров объяснил выход арабских инвесторов из «Вертолетов России»
20:16
Политика
Экономист Атаманюк назвал политика, который больше всего навредил Украине за 30 лет
20:15
Политика
Аналитик Анпилогов объяснил нежизнеспособность Украины в нынешнем виде
20:13
Общество
Состояние госпитализированной Татьяны Тарасовой улучшилось
20:11
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о приходе сильных морозов с севера
20:10
Шоу-бизнес
Блогер Дина Саева поделилась смелым фото с младшим братом Элджея
20:10
Видео
Велосипедисты рисуют картины на карте Москвы с помощью GPS-трекеров
20:06
Общество
Universal показала трейлер нового фильма «Варяг» с певицей Бьорк
20:06
Общество
Владимир Шамахов: Санкт-Петербург отстает в развитии, потому что в правительстве нет лидеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Политолог Кедми указал на выигрышную позицию Путина в переговорах с Байденом

Политика
Политолог Кедми указал на выигрышную позицию Путина в переговорах с Байденом
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 20 декабря. Президент РФ Владимир Путин смог переиграть своего американского коллегу Джо Байдена на переговорах, которые прошли недавно в формате видеоконференции.

Таким мнением поделился израильский политолог Яков Кедми. По его словам, российский лидер заставил главу Белого дома обратить внимание на интересы Москвы в сфере безопасности, передает «Военное дело».

Единственное требование Байдена заключалось в том, чтобы РФ «не нападала на Украину», отметил Кедми. Неожиданный ответ Путина на соответствующую просьбу поставил американского президента в тупик, добавил политолог. Он напомнил об истерии западных СМИ, сообщивших о якобы готовящемся ударе по Киеву со стороны Москвы.

«И вдруг Путин ответил совершенно неожиданно, причем эта неожиданность родилась из той истерики, которую подняли украинские власти и западные СМИ, что Россия вот-вот вторгнется на Украину», — сказал эксперт.

Политолог Кедми указал на выигрышную позицию Путина в переговорах с Байденом
Prt Scr youtube.com / Россия 24

Путин потребовал от Соединенных Штатов гарантии, которые обеспечат безопасность России. Таким образом он развернул Байдена к той проблеме, в решении которой заинтересована Москва, и занял выигрышную позицию на этих переговорах, заключил Кедми.

Ранее политолог Александр Асафов рассказал, что заставило американского лидера пойти на компромисс с президентом РФ. По словам эксперта, это связано с потребностью Байдена в позитивной повестке.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Политолог Кедми указал на выигрышную позицию Путина в переговорах с Байденом
путин россия сша байден кедми
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать