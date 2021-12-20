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Социалист Габриэль Борич одержал историческую победу на президентских выборах в Чили

Весь мир
Социалист Габриэль Борич одержал историческую победу на президентских выборах в Чили
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Социалист Габриэль Борич Фонт, лидер партии «Социальная конвергенция» (CS), был избран президентом Чили в результате неоспоримой победы на выборах 19 декабря. Его противник, консерватор Хосе Антонио Каст («Республиканская партия»), набрал 44,1% против 55,9% у Борича, и немедленно признал свое поражение.

Победа кандидата от социалистической коалиции «Одобряю достоинство» отражает политические перемены в стране, которых требовали чилийцы со времен «социального взрыва» в 2019 году. О ходе второго тура выборов и значении победы Борича — в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Социалист Габриэль Борич одержал историческую победу на президентских выборах в Чили
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Самый молодой президент Чили

35-летний Борич станет самым молодым президентом в истории страны, а также первым главой государства, который не входит ни в один из двух крупнейших политических блоков (левоцентристы и правоцентристы), представители которых возглавляли Чили с 1990 года, когда пала диктатура Аугусто Пиночета.

Несмотря на поражение в первом туре, когда поклонник Пиночета Хосе Антонио Каст получил на 2% голосов больше, чем Борич, кандидату от социалистов удалось одержать победу на втором этапе голосования. Более того, получив 4,6 миллионов голосов, он стал президентом с самым высоким уровнем поддержки за всю историю Чили.

Социалист Габриэль Борич одержал историческую победу на президентских выборах в Чили
Федеральное агентство новостей /

«Для прогресса потребуются всеобъемлющие соглашения, мы не хотим потерять контроль или поставить под риск то, за что каждая семья так боролась», — заявил Борич в своей первой речи в качестве президента.

Он подчеркнул, что его правительство «ответственно продолжит структурные реформы в Чили, не забывая ни про кого».Основными целями его президентского срока станут экономический рост, обеспечение социальных прав населения «невзирая на бюджет» и гарантирование спокойной и безопасной жизни.

Реакция оппонента

Хосе Антонио Каст признал практически сразу свое поражение, понимая, что преимущество Борича в почти 12% не получится «перебить» в ходе голосования.

«Он заслуживает нашего уважения, Борич получил большой отрыв и многие чилийцы доверились ему. Надеюсь, что его управление страной пройдет очень хорошо», — заявил Каст.

Социалист Габриэль Борич одержал историческую победу на президентских выборах в Чили
Федеральное агентство новостей

Главный оппонент нового президента также подчеркнул свою солидарность и стремление к сотрудничеству с другими политическими силами, — несмотря на сильную поляризованность в ходе избирательной кампании.

«Мы хотим оказывать поддержку родине. Мы должны в первую очередь воссоединить чилийцев, обеспечить рост, восстановить веру в нашу прекрасную страну. Чили заслуживает лучшего от каждого из нас, чтобы вместе продолжит путь вперед», — добавил Хосе Антонио Каст.

После своей речи потерпевший поражение кандидат связался по телефону со своим оппонентом, чтобы «протянуть руку дружбы».

Главное для Борича

Отрыв Борича оказался намного больше, чем прогнозировали многие опросы общественного мнения, указывавшие на сильную поляризованность после массовых протестов, охвативших Чили в 2019 году и получивших название «социальный взрыв».

Победа левого социалиста открыла путь для разработки и одобрения новой Конституции Чили. Борич, в отличие от Каста, поддерживает работу Конституционной конвенции, которая работает над новым основным законом страны. Его повестка, нацеленная на перемены, хорошо согласуется с настроениями молодых и небогатых чилийцев, требующих расширения социальных прав, увеличения степени госрегулирования и ликвидации экономического неравенства.

Социалист Габриэль Борич одержал историческую победу на президентских выборах в Чили
Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Борич также выступает за защиту коренных народов, борьбу с изменением климата, введение дополнительных налогов для богатых, увеличение сборов с горнодобывающей промышленности, легализацию абортов и бесплатное образование. Кроме того, он предложил всеобщую амнистию для тех, кто совершил тяжкие преступления во время «социального взрыва».

Рекордная явка

Через несколько часов после объявления итогов выборов улицы центральной части Сантьяго и других городов наполнились сторонниками Борича с флагами Чили и кампании кандидата.

Площадь Достоинства в столице превратилась в центр празднований в связи с победой кандидата-социалиста. Тысячи человек, выкрикивающих такие лозунги, как «Когда народ един — он непобедим!», собрались в центре города.

С начала президентской кампании оба кандидата смягчили свои позиции по ряду вопросов, пытаясь привлечь голосов центристов и тех, кто проголосовал за других кандидатов в первом туре: Ясну Провосте от демократической группы «Новый общественный договор» (Nuevo Pacto Social), правоцентриста Себастьяна Сичеля от правящего альянса «Чили, мы можем больше» (Nuevo Pacto Social) и экономического либерала Франко Париси.

Результаты показали, что Боричу отлично удалось мобилизовать избирателей, которые воздержались в первом туре. В связи с этим выборы 2021 года ознаменовались рекордно высокой для Чили явкой — 8,3 млн человек, или 55,5% от общего количества имеющих право голосовать граждан, приняли участие в голосовании. Была зарегистрирована рекордная явка с 2012 года, когда голосование на выборах перестало быть обязательным. Кроме того, это почти на 5% больше, чем количество проголосовавших на референдуме за принятие новой Конституции.

Эти показатели указывают на триумфальную победу Борича, а его будущий президентский срок начинается с многообещающей общественной поддержки.

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выборы президент чили Габриэль Борич
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