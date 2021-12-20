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Замглавы МИД РФ Грушко: время полутонов в диалоге с НАТО прошло

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 19:31
Политика
Замглавы МИД РФ Грушко: время полутонов в диалоге с НАТО прошло
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ольга Назаркина

Москва, 20 декабря. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что время полутонов в диалоге между Россией и НАТО прошло. По его словам, настал момент для принципиального разговора «глаза в глаза».

В интервью «Российской газете» дипломат отметил, что озвученные РФ предложения по гарантиям безопасности не являются ультиматумом для НАТО и США. По его словам, Москва четко обозначила свою позицию по этому вопросу.

«Время полутонов, веры на слово — оно прошло. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза», — объяснил он.

Он также заявил об адекватной реакции России на размещение американских ракет в Европе. По его словам, если произойдет нечто подобное, то Москва будет вынуждена дать ответ.

Ранее в МИД РФ выразили надежду на то, что США усвоили необходимость «срочного» ответа на предложения о гарантиях по безопасности. Там рассчитывают на безотлагательную реакцию Вашингтона.

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россия нато диалог гарантии безопасности
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