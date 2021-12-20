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Полузащитник московского «Спартака» Ломовицкий близок к переходу в казанский «Рубин»

Спорт
Полузащитник московского «Спартака» Ломовицкий близок к переходу в казанский «Рубин»
Global Look Press  /  Stupnikov Alexander/spartak.com

Москва, 20 декабря. Футболист столичного «Спартака» Александр Ломовицкий подпишет контракт с казанским «Рубином».

«Спартак» и «Рубин» согласовали условия перехода 23-летнего полузащитника красно-белых Александра Ломовицкого. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». По информации издания, казанский клуб объявит о трансфере игрока на этой неделе. За переход Ломовицкого «Спартак» получит 1,6 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 14 матчей РПЛ, в которых сделал одну результативную передачу. Контракт воспитанника «Спартака» с московским клубом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее бывший тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов возглавил венгерский «Ференцварош». Об этом сообщила пресс-служба будапештского клуба.

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рубин спартак трансфер переход ломовицкий
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