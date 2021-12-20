Международные резервы России сократились на 0,14% в части запасов монетарного золота

Москва, 20 декабря. Запасы монетарного золота в международных резервах России по итогам ноября сократились на 3,11 тонны, или 0,14%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Центробанк.

По состоянию на 1 декабря золотые резервы оценивались в 73,9 млн унций, или 2298,547 тонны. Пополнение происходило в июле, сентябре и октябре текущего года — по 100 тысяч унций (3,11 тонны).

В стоимостном выражении запасы золота подешевели на 0,09% и составили 132,739 млрд долларов против 132,859 млрд месяцем ранее. При этом доля драгоценного металла в международных резервах незначительно увеличилась — с 20,28% до 21,32%.

Между тем объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев оказался рекордным с 2014 года. Показатель достиг 4 тонн.

Промежуточные результаты за 11 месяцев свидетельствуют, что на Колыме из недр было извлечено 48,4 тонны золота и 615 тонн серебра. Ожидается, что налог на добычу полезных ископаемых в сравнении с 2020 годом увеличится на 600 млн рублей, пишет INFOX.