Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 20:20
20:19
Экономика
Частные дома в России подорожали до рекордных значений
20:17
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров объяснил выход арабских инвесторов из «Вертолетов России»
20:16
Политика
Экономист Атаманюк назвал политика, который больше всего навредил Украине за 30 лет
20:15
Политика
Аналитик Анпилогов объяснил нежизнеспособность Украины в нынешнем виде
20:13
Общество
Состояние госпитализированной Татьяны Тарасовой улучшилось
20:11
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о приходе сильных морозов с севера
20:10
Шоу-бизнес
Блогер Дина Саева поделилась смелым фото с младшим братом Элджея
20:10
Видео
Велосипедисты рисуют картины на карте Москвы с помощью GPS-трекеров
20:06
Общество
Universal показала трейлер нового фильма «Варяг» с певицей Бьорк
20:06
Общество
Владимир Шамахов: Санкт-Петербург отстает в развитии, потому что в правительстве нет лидеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Международные резервы России сократились на 0,14% в части запасов монетарного золота

Экономика
Международные резервы России сократились на 0,14% в части запасов монетарного золота
pixabay.com

Москва, 20 декабря. Запасы монетарного золота в международных резервах России по итогам ноября сократились на 3,11 тонны, или 0,14%, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на Центробанк.

По состоянию на 1 декабря золотые резервы оценивались в 73,9 млн унций, или 2298,547 тонны. Пополнение происходило в июле, сентябре и октябре текущего года — по 100 тысяч унций (3,11 тонны).

В стоимостном выражении запасы золота подешевели на 0,09% и составили 132,739 млрд долларов против 132,859 млрд месяцем ранее. При этом доля драгоценного металла в международных резервах незначительно увеличилась — с 20,28% до 21,32%.

Между тем объем купленных россиянами золотых слитков и монет за девять месяцев оказался рекордным с 2014 года. Показатель достиг 4 тонн.

Промежуточные результаты за 11 месяцев свидетельствуют, что на Колыме из недр было извлечено 48,4 тонны золота и 615 тонн серебра. Ожидается, что налог на добычу полезных ископаемых в сравнении с 2020 годом увеличится на 600 млн рублей, пишет INFOX.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Международные резервы России сократились на 0,14% в части запасов монетарного золота
банк россии золото центробанк рф международные резервы монетарное золото
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать