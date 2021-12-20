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Велосипедисты рисуют картины на карте Москвы с помощью GPS-трекеров

Видео

Популярные TikTok- и YouTube-блогеры приняли участие в проекте «Рисовелик», где им предстояло проехать на велосипеде по заранее составленному маршруту, представляющим своим контуром картину.

Эскизы для своих будущих арт-объектов ребята выбирали самостоятельно. После чего вместе с организаторами проекта им приходилось наносить контур рисунка на карту Москвы, прокладывая маршрут по дорогам, тропинкам и велодорожкам столицы. Далее, вставив наушники, они получали четкие инструкции от штаба: куда ехать и где поворачивать.

Одним из первых участников проекта стал блогер Матвей Балов. Идею для своего арт-объекта ему подсказала сама жизнь.

«Я выбрал парк «Сокольники» и рисунок скрипичного ключа. Потому что я с детства занимаюсь музыкой: музыкальная школа, я пишу музыку, музыка — это вообще вся моя жизнь, это мои эмоции и так далее. Поэтому, я подумал, что будет круто, если я нарисую скрипичный ключ. Я его, собственно и сделал», — рассказывает историю появления идеи Матвей.

Блогер признался, что сам он никогда не занимался спортом, после своего тридцатикилометрового путешествия, он получил небывалый заряд энергии и эмоций и теперь планирует больше времени отдавать физическому развитию. Сам процесс «велорисования» показался ему очень творческим и интересным.

«Я сижу на велике, обвешанный камерами, у меня в телефоне Zoom-конференция и наушник в ухе. И одновременно я слышу пять человек, которые говорят: «Тебе направо»; «Нет, налево»; «Ой, стой, развернись, тебе вообще назад»; «Нет, это должно быть слева»; «Нет, должно быть справа». Ты такой: «А, да». И ты едешь просто и никак не можешь повлиять на ситуацию», — вспоминает Матвей Балов.

Тиктокер-миллионник Ярослав Зазулин, принявший участие в проекте, считает, что ему повезло, так как для рисования картины «Орел», был выбран его родной район, где он хорошо ориентировался. Само испытание показалось молодому человеку жестким, так как он не был готов к таким высоким физическим нагрузкам.

«Первый рисунок, я чокнулся от него. Это было очень долго, это было очень сложно, я ног вообще не чувствовал. У велосипеда была очень маленькая сидушка, и поэтому попа у меня после этой поездки очень сильно болела», — признался Ярослав.

Организаторы велозаездов считают, что просто ездить по существующим велодорожкам довольно скучно, поэтому они и предложили рисовать на карте города огромные картины с помощью GPS-трекера. Идейный вдохновитель проекта Сергей Щуцкий рассказал, что в большой степени на реализацию задумки его подтолкнула любовь к столице.

«Этим проектом я хотел показать, что городская инфраструктура развивается, что велодорожек реально становится много. Я не знаю, как по России в целом, но по Москве — реально круто. Даже если ты живешь где-то около МКАДа, ты на велосипеде реально на работу можешь кататься. Это те же самые час двадцать, час тридцать, что ты тратишь на общественный транспорт. Но, черт побери, ты красив, сух, подтянут, и у тебя большие квадрицепсы», — считает Сергей.

Организаторы проекта уже отсняли и выложили на YouTube пять сезонов. В последнем проекте принимало участие сразу пять человек. Они изобразили на карте Москвы велосипед, как символ своего движения. Каждый участник рисовал свою часть двухколесного средства передвижения.

«Это та работа, которой мы, действительно, гордимся. Это очень тяжело, очень долго. Здесь у нас порядка ста километров. И мы, собственно говоря, решили, что символ нашего проекта — это велосипед, и мы нарисовали его. Садовое кольцо проехал я сам, потому что это самая легкая часть маршрута была. Ну а все остальное рисовали ребята», — добавил Сергей Щуцкий.

Проект «Рисовелик» уже запустил челлендж по всей стране, к которому может присоединиться любой желающий. Нужно только создать рисунок с помощью GPS и велосипеда на карте своего города, а затем выложить его в социальных сетях с хештегом #рисовелик. Создателя лучшей работы ждет приз от проекта — новый велосипед!

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