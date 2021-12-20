Amediateka опубликовала трейлер спецэпизода «Гарри Поттера»

Лондон, 20 декабря. Официальный трейлер нового фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: возвращение в Хогвартс» вышел на YouTube-канале сервиса Amediateka.

Все актеры, исполняющие главные роли, в фантастическом фильме, расскажут историю создания картины «Гарри Поттер и Философский камень», премьера которой состоялась 20 лет назад. Премьера спецэпизода состоится на портале Amediateka 1 января 2022 года.

Ранее был показан тизер спецэпизода «Гарри Поттера», который выйдет в преддверии 20-летия франшизы. Видео можно посмотреть на платформе YouTube. В специальном выпуске появятся Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон, Руперт Гринт, Том Фелтон и другие. Отмечается, что писательница Джоан Роулинг не была приглашена для участия в проекте.