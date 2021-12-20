Иранские войска ПВО готовятся к воздушным атакам на Бушерскую АЭС

Тегеран, 20 декабря. Учения иранских войск ПВО завершились в районе города Бушер, а также над некоторыми участками Персидского залива. В ходе данных мероприятий отрабатывалась защита местной атомной электростанции от возможных воздушных ударов со стороны Израиля.

Командир военной базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Голамали Рашид отметил, что государственное руководство допускает израильское нападение, которое якобы должно сорвать следующий раунд переговоров по возрождению ядерной сделки в Вене.

«Если такие угрозы будут реализованы, вооруженные силы Исламской Республики нанесут сокрушительные удары по всем центрам, базам, путям и пространствам, используемым для совершения вторжения, а также по источникам атак, основываясь на своих подготовленных оперативных планах», — сказал он.

Военачальник добавил, что Израиль решится напасть на Иран лишь в случае одобрения США.

С апреля 2021 года в Вене продолжаются переговоры по возрождению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного в 2015 году между Ираном, с одной стороны, и США, Китаем, Россией, Германией, Францией, Великобританией и ЕС — с другой. В соответствии с документом с Исламской Республики снимались все действующие на тот момент экономические санкции в обмен на сворачивание ею собственной ядерной программы.

В 2018 году президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из ядерной сделки и повторно ввел ограничения против Тегерана. После неоднократных попыток вернуть США за стол переговоров, Иран объявил себя свободным от исполнения пунктов СВПД и возобновил ядерные исследования, существенно продвинувшись в них к настоящему моменту.

MESOP MIDEAST WATCH:FIGHTER AIRCRAFT COULD GIVE IRAN A NUCLEAR DELIVERY OPTION

Policy Alert Dec 20, 2021Newly disclosed interviews indicate that key Pakistani source of Irans nuclear know-how also figured out how to equip F-16s with nukes.



Fulltext https://t.co/XVTaGRuFYJ pic.twitter.com/7OUBrw3qJu — Anne von Tharau @Tharau (@Branscheidt) December 20, 2021

Прошедший в конце ноября седьмой раунд венского диалога не завершился успехом: стороны отчитались о «скромном прогрессе» и допустили в уходящем 2021 году еще одну встречу в данном формате.

Израиль выступает резко против возобновления ядерной сделки. По официальной позиции руководства еврейского государства, снятие экономических санкций с Ирана даст ему время для завершения разработки ядерного оружия.

Тегеран вполне оправданно беспокоится о собственной безопасности, так как израильтяне уже неоднократно устраивали диверсии на его ядерных объектах. Так, в 2020 и 2021 годах взрывы прозвучали в исследовательском комплексе в Натанзе. Утверждается, что завербованные «Моссадом» ядерщики собственноручно заложили взрывчатку в стены помещений, что впоследствии привело к уничтожению почти всех центрифуг и простою в работе на месяцы.

Iran’s Nuclear Scientists Helping Sabotage At Natanz https://t.co/1bwZKscfTO — Helen Ann (@HelenAnn16) December 20, 2021

В июне 2021 года израильские спецслужбы нанесли удар по объекту, производящему оборудование для обогащения урана в городе Карадж. Для этого в Иран был по частям доставлен и там же собран квадрокоптер, использовавшийся для запуска ракет по заводу.

Примечательно, что все атаки до сих пор приводили лишь к интенсификации иранских разработок.