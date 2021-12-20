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«В моих «сумасшествиях» есть важная идея»: Джигурда назвал цель своих перфомансов
Шоу-бизнес
«В моих «сумасшествиях» есть важная идея»: Джигурда назвал цель своих перфомансов
Prt Scr youtube.com  /  Super

В шоу-бизнесе нет места для творчества, поскольку в этой сфере все думают только о том, как зарабатывать «бабло». Таким мнением поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, исполнитель песен Никита Джигурда.

Ранее знаменитый эстрадный певец Лев Лещенко пожаловался, что в наши дни уже нет прежнего уважения к артистам.

«Такая проблема, безусловно, существует, но вопрос в том, чем вызвано это неуважение. Если мы посмотрим на само слово, то увидим, оно состоит из частей: «шоу», «бизнес». А в шоу ради бизнеса сверхзадача — бабло. Где оно правит, там истинного творчества нет. В такой ситуации Лещенко борется с ветряными мельницами. Его мнение — устаревшее, из старой системы, в которой он был как сыр в масле — защищен регалиями, цензурой», — сказал артист.

«В моих «сумасшествиях» есть важная идея»: Джигурда назвал цель своих перфомансов
wikipedia.org / Alexey Yushenkov

Никита Джигурда также поделился своим личным взглядом на всю эту индустрию.

«Через шоу-бизнес идет отвлечение народа от классовой борьбы. Актерам, блогерам позволяется говорить что угодно. Я не вижу в этом трагедии. На мой взгляд, можно быть исключением, каковым себя считаю. Во всех своих «сумасшествиях» в представлении обывателя я протаскиваю идею божественности человека», — пояснил собеседник ФАН.

В завершение он рассказал о том, какой выход он нашел конкретно для себя в ситуациях, когда сталкивается с неуважением к себе.

«Вводить цензуру для того, чтобы остановить публикацию мнений, на мой взгляд, глупо. Я потому и пошел в октагон, дабы показать пример того, как можно вызывать на законную дуэль тех, кто высказывается, переходя грань дозволенного. Таким образом артисты могут выяснить отношения», — подытожил актер.

Ранее Никита Джигурда заступился за певицу Полину Гагарину в споре о плагиате по поводу песни «Кукушка». По его мнению, она исполнила композицию лучше, чем артистка Ольга Кормухина.

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джигурда шоу-бизнес лещенко
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