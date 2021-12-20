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Литовкин заявил о готовности России дать молниеносный ответ на любые провокации НАТО

Армия
Литовкин заявил о готовности России дать молниеносный ответ на любые провокации НАТО
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Россия готова в любой момент применить оружие, если самолеты и корабли НАТО приблизятся на опасное расстояние к российским границам, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.

По его словам, РФ держит на контроле проход военных кораблей НАТО и полеты самолетов организации вдоль границ страны. Литовкин напомнил, что в прошлом провокации военно-политического блока жестко пресекались. В качестве примера он привел вторжение британского эсминца Defender в территориальные воды России. Тогда военным пришлось открыть предупредительный огонь, передает «Лента.ру».

«Как когда-то сказал президент [России Владимир] Путин, если мы потопим их корабль, то третья мировая война не начнется. И мы это хорошо понимаем: если они нарушат наши границы, то будет такая реакция», — объяснил эксперт.

По его словам, Москва готова дать молниеносный ответ на любые военные выпады. Он отметил, что нельзя забывать и о возможном развертывании американских боевых систем в Европе. Литовкин рассказал, какой неприятный сюрприз ждет США в случае провокации у западных рубежей РФ.

«Я думаю, что мы тоже сумеем перенести наши "Калибры" и "Цирконы" на землю. Это непростая, но решаемая задача. Мы нацелим их на те страны и те базы, где будут находиться американские ракеты», — отметил эксперт.

Ранее Кремле заявили, что РФ будет вынуждена реагировать на размещение вооружений НАТО у своих границ. Там подчеркнули, что Москва рассматривает различные варианты ответных шагов на подобные действия со стороны Запада, передает RT.

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россия нато военный ответ
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