Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 20:20
20:19
Экономика
Частные дома в России подорожали до рекордных значений
20:17
Экономика
Глава Минпромторга Мантуров объяснил выход арабских инвесторов из «Вертолетов России»
20:16
Политика
Экономист Атаманюк назвал политика, который больше всего навредил Украине за 30 лет
20:15
Политика
Аналитик Анпилогов объяснил нежизнеспособность Украины в нынешнем виде
20:13
Общество
Состояние госпитализированной Татьяны Тарасовой улучшилось
20:11
Общество
Вильфанд предупредил москвичей о приходе сильных морозов с севера
20:10
Шоу-бизнес
Блогер Дина Саева поделилась смелым фото с младшим братом Элджея
20:10
Видео
Велосипедисты рисуют картины на карте Москвы с помощью GPS-трекеров
20:06
Общество
Universal показала трейлер нового фильма «Варяг» с певицей Бьорк
20:06
Общество
Владимир Шамахов: Санкт-Петербург отстает в развитии, потому что в правительстве нет лидеров
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Газпром» нарастил поставки сырья в Турцию на 80%

Экономика
«Газпром» нарастил поставки сырья в Турцию на 80%
ФБА «Экономика сегодня»

Анкара, 20 декабря. Компания «Газпром» увеличила экспорт сырья в Турцию. Двумя основными топливными магистралями выступают «Турецкий поток» и «Голубой поток».

По итогам 11 месяцев рост поставок составил 83,7% в годовом выражении, говорится в сообщении по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром.

Байрактар ранее говорил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о наращивании закупок голубого топлива, у «Турецкого потока» в 2022 году незаконтрактованные мощности составляют 9,75 млрд куб. метров.

Сверхпотребление турками российского энергоресурса связано прежде всего с летней засухой. Из-за нее местные ГЭС были вынуждены резко снизить обороты.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / «Газпром» нарастил поставки сырья в Турцию на 80%
Газпром турция газ поставки газа Россия и Турция
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать