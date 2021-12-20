«Газпром» нарастил поставки сырья в Турцию на 80%

Анкара, 20 декабря. Компания «Газпром» увеличила экспорт сырья в Турцию. Двумя основными топливными магистралями выступают «Турецкий поток» и «Голубой поток».

По итогам 11 месяцев рост поставок составил 83,7% в годовом выражении, говорится в сообщении по итогам встречи главы «Газпрома» Алексея Миллера с заместителем министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарсланом Байрактаром.

Байрактар ранее говорил, что Анкара ведет переговоры с Москвой о наращивании закупок голубого топлива, у «Турецкого потока» в 2022 году незаконтрактованные мощности составляют 9,75 млрд куб. метров.

Сверхпотребление турками российского энергоресурса связано прежде всего с летней засухой. Из-за нее местные ГЭС были вынуждены резко снизить обороты.