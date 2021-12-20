СМИ назвали 10 конкурентов Байдена на президентских выборах в 2024 году

Исторически американские президенты редко занимали Белый дом в течение всего одного срока. Как правило, действующий президент выдвигает свою кандидатуру на следующий срок. Особенно, если он пробыл на посту всего одну каденцию.

Джо Байден является на этом историческом фоне заметным исключением. Состояние здоровья 79-летнего президента вызывало вопросы в его способности управлять страной еще на этапе президентской кампании. Несмотря на то, что он достаточно уверенно справляется со своими должностными обязанностями, в избирательном 2024 году «сонному Джо» исполнится 82 года, что, безусловно, вынуждает Демократическую партию присматриваться к возможной замене кандидата на следующих президентских выборах.

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Этому же способствует и стремительное падение рейтинга нынешней администрации. Данные социологических исследований свидетельствуют, что всего за год уровень одобрения действий президента снизился наполовину и не превышает 40%. В то же время уровень недовольства политикой команды Байдена превышает 50%. И это падение произошло на протяжении первого года у власти, который среди политиков считается «медовым месяцем» с избирателями.

Конечно, идти на выборы можно и с такими цифрами — они еще не являются приговором, но основная проблема для Демократической партии состоит в том, что все больше американцев заявляют о том, что хотели бы вернуться к политике времен администрации Трампа. А в условиях, когда Трампа и его приближенных не удалось напрямую связать со штурмом Капитолия 6 января 2021 года и гарантировать неучастие бывшего президента в предстоящей избирательной кампании, это является прямой предпосылкой для проигрыша.

Таким образом для стратегов Демократической партии поиск нового кандидата в президенты становится делом первостепенной важности. Издание The Washington Post составило своеобразный шорт-лист возможных претендентов на президентское кресло на выборах 2024 года.

Александрия Окасио-Кортес

Несмотря на неоднозначность и даже некоторую одиозность фигуры Александрии Окасио-Кортес, ее появление в этом списке вполне ожидаемо. Хотя молодой возраст и не позволит ей занять пост президента (по Конституции президентом США может только гражданин старше 35 лет), Окасио-Кортес является одним из наиболее перспективных молодых кадров Демократической партии.

Ее крайне левые взгляды и упор на социальную справедливость делают ее весьма популярной фигурой среди американской молодежи и различных групп общественных активистов. И если сейчас воспринимать ее в качестве кандидата в президенты явно не стоит, то спустя несколько избирательных циклов ее имя вполне может появиться на избирательных плакатах и значках.

Стейси Абрамс

Федеральное агентство новостей /

Ее можно назвать облегченной версией Окасио-Кортес. Общественная активистка, борец за избирательные права, которая почти стала губернатором Джорджии в 2018 году, лишь немного уступив республиканцу Брайану Кемпу.

Тем не менее, ее усилия по мобилизации избирателей принесли в победу в этом ключевом штате Джо Байдену. За это она была даже номинирована на Нобелевскую премию мира.

Основным условием для участия в президентских выборах многие аналитики называют победу на предстоящих в 2022 году губернаторских выборах. Именно они могут стать для Абрамс трамплином в президентское кресло.

Митч Ландре

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что бывший мэр Нового Орлеана не является политиком первой величины, есть определенные свидетельства того, что его также могут готовить на роль преемника действующего президента: в прошлом месяце Байден назначил его курировать реализацию недавно принятого двухпартийного законопроекта об инфраструктуре, что может дать ему необходимые политические очки для участия в президентской гонке.

Гэвин Ньюсом

Федеральное агентство новостей /

Должность губернатора самого богатого и густонаселенного штата США определенно является хорошей политической школой. После ряда провалов, которые преследовали Ньюсома на протяжении последних месяцев, его позиции в партии существенно укрепились после удачно проведенной кампании по досрочным выборам губернатора, в результате которой положение и авторитет политика заметно улучшились.

Кори Букер

Федеральное агентство новостей /

Еще один функционер Демократической партии, которого нельзя назвать явным фаворитом. Получившего блестящее образование афроамериканца Букера можно с некоторой натяжкой назвать вторым Обамой. Аналитики утверждают, что он жаждет шанса реализовать свои таланты, а участие в выборах 2020 года доказывает наличие у него необходимых амбиций.

Рой Купер

Федеральное агентство новостей /

Из всех сегодняшних кандидатов губернатор Северной Каролины является самым умеренным. Это выбор для наиболее консервативных сторонников Демократической партии, который сможет напрямую побороться с кандидатом от Республиканцев за голоса одних и тех же избирателей. Впрочем, вероятность того, что следующие выборы пойдут по такому сценарию, достаточно мала.

Эми Клобушар

Федеральное агентство новостей /

Еще один умеренный кандидат, которого можно назвать «Байденом в юбке». Долгое время занимается решением конкретных проблем на местах, поддержкой фермеров и ветеранов. Работает над улучшением финансирования многих социальных программ, включая образование и науку. Благодаря участию в ряде сенатских комитетов имеет опыт управления принятием решений, что является важной частью обязанностей президента.

Элизабет Уоррен

Федеральное агентство новостей /

Уоррен наряду с сенатором Берни Сандерсом является одним из лидеров левого крыла Демократической партии. И поскольку сам Сандерс, который получил значительную поддержку избирателей в 2020 году, не планирует выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах, можно предположить, что большинство его избирателей смогут поддержать именно ее.

К тому же на предыдущих выборах Уоррен была единственным кандидатом от Демократов, способным конкурировать с Байденом и Сандерсом. Вполне возможно, что после того, как команда Байдена «прокатила» левое крыло партии во главе с Сандерсом, леваки захотят взять реванш и продвинут Уоррен на внутрипартийных праймериз.

Пит Буттиджич

Федеральное агентство новостей /

Нет сомнений в том, что нынешний министр транспорта станет одним из основных претендентов на выдвижение от Демократов, в случае если президент Байден по тем или иным причинам не станет баллотироваться.

В ходе избирательной кампании Буттиджич был близок к победе на партийных праймериз, всего немного уступив в итоге Байдену. Что, в общем-то, не помешало ему выдвинуть свою кандидатуру самостоятельно.

В целом его политическая платформа мало чем отличается от обещаний действующего президента, за исключением особой заботы об ЛГБТ-сообществе, что не удивительно, учитывая сексуальную ориентацию самого Буттиджича.

Камала Харрис

Федеральное агентство новостей /

На первый взгляд Харрис является наиболее очевидной заменой Байдена. Тем более, что у вице-президента уже есть формальный опыт управления государством: она несколько часов исполняла обязанности президента в то время, когда ее шеф находился под наркозом во время планового медицинского осмотр.

Однако не все так просто. Харрис сполна ощутила на себе негатив от череды провалов, которые преследуют действующую администрацию. Ее рейтинг — так же, как и рейтинг Байдена, бьет антирекорды. Фактически в настоящий момент она является одним из самых непопулярных вице-президентов в американской истории.

К тому же сама Харрис на своем посту также не добилась сколь-нибудь значительных успехов, полностью провалив те направления, за которые она отвечала.

Неудивительно, что в последние месяцы она практически исчезла из медиапространства, что резко контрастирует с периодом предвыборной кампании и первых месяцев в офисе.

Добавляют сомнений в успехе выдвижения Харрис и постоянные проблемы с сотрудниками, которые не могут выдержать тяжелый нрав начальницы и уходят с жалобами на «токсичную атмосферу», царящую в ее офисе.

Поэтому, несмотря на очевидную логичность замены президента вице-президентом, Демократической партии вряд ли стоит менять одну «хромую утку» на другую.

Федеральное агентство новостей /

Несмотря на то, что до выборов остается еще три года, Демократам уже в ближайшие месяцы предстоит определиться с тем, кого партия сделает лицом своей президентской кампании. Несмотря на наличие длинной «скамейки запасных», подготовка к предстоящей кампании предстоит нешуточная, ведь противостоять им будет опытный, мотивированный противник, который жаждет взять реванш за поражение и восстановить попранную справедливость.