Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 21:49
21:40
Экономика
Экономисты рассказали о главных факторах влияния на валютный и фондовый рынки
21:31
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков чуть не сжег дом под Новый год
21:24
Видео
Компания «Мегалайн» показала макеты проектов «Горская» и ТПУ
21:13
Весь мир
СМИ назвали 10 конкурентов Байдена на президентских выборах в 2024 году
21:10
Весь мир
Президент Франции отказался от поездки в Мали под предлогом новой волны коронавируса
21:09
Шоу-бизнес
Самбурская обвинила Дробыша в «дешевом пиаре»
21:08
Шоу-бизнес
Ксения Бородина заявила, что 5G «повлияло» на поведение Виктории Бони
21:04
Шоу-бизнес
Порнорежиссер Рэнди Спирс поддержал Билли Айлиш после критики фильмов для взрослых
21:00
Общество
Губернатор Петербурга констатировал провал кампании по уборке снега в городе
21:00
Общество
Врач Мясников предупредил курильщиков об осложнениях при повышенном гемоглобине
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Собчак в юбке в пол отплясывала с Верником на вечере Bosco

Шоу-бизнес
Собчак в юбке в пол отплясывала с Верником на вечере Bosco
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 20 декабря. Известная журналистка Ксения Собчак — одна из самых популярных персон в российском шоу-бизнесе. Не секрет, что она счастлива в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым. Практически на каждом светском мероприятии супруги появляются вместе, но в последнее время у журналистки практически нет времени на отдых, пишет Teleprogramma.pro.

Но недавно она все же выкроила несколько часов, чтобы посетить мероприятие Bosco. Для посещения данного события Ксения выбрала элегантный образ, состоящий из ободка с перьями и юбку в пол. Дополнила образ дива бархатным жакетом, который, к слову, подчеркнул ее стройную фигуру. На празднике она встретила певца Дмитрия Маликова.

«У нас с тобой какие-то траурные образы сегодня», — сказала Собчак.

«Я — как дирижер», — признался певец.

«Траур по утраченной молодости», — резюмировала телеведущая.

Оказывается, Ксения для мероприятия наряжалась не просто так. Она стала ведущей данного вечера. Вместе с ней на сцене присутствовал актер Игорь Верник. По словам Ксении, с Верником она видится очень часто, так как они являются ведущими свадеб и корпоративов.

Пока пел хор, в самый разгар праздника Собчак не удержалась, и они вместе со своим улыбчивым соведущим отчаянно пустились в пляс и веселились от души.

Собчак в юбке в пол отплясывала с Верником на вечере Bosco
Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Поклонники были удивлены тем, как выглядит супруга режиссера Богомолова. Многим пришлись по вкусу и ее образ, и умение держаться на сцене. Комплиментами Собчак была засыпана по самое не хочу.

«Классный образ»;

«Ох, этот ободок прям напомнил стиль Кэрри Брэдшоу из сериала»;

«Какие вы классные»;

«Просто красотка»;

«Ваш стиль просто бомба», — написали под публикацией подписчики.

Ранее сообщалось, как Ксения Собчак сумела рассмешить россиян образом Аллы Пугачевой.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Собчак в юбке в пол отплясывала с Верником на вечере Bosco
собчак мероприятие ведущая инстаграм верник
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать