Собчак в юбке в пол отплясывала с Верником на вечере Bosco

Москва, 20 декабря. Известная журналистка Ксения Собчак — одна из самых популярных персон в российском шоу-бизнесе. Не секрет, что она счастлива в браке с театральным режиссером Константином Богомоловым. Практически на каждом светском мероприятии супруги появляются вместе, но в последнее время у журналистки практически нет времени на отдых, пишет Teleprogramma.pro. Но недавно она все же выкроила несколько часов, чтобы посетить мероприятие Bosco. Для посещения данного события Ксения выбрала элегантный образ, состоящий из ободка с перьями и юбку в пол. Дополнила образ дива бархатным жакетом, который, к слову, подчеркнул ее стройную фигуру. На празднике она встретила певца Дмитрия Маликова.

«У нас с тобой какие-то траурные образы сегодня», — сказала Собчак. «Я — как дирижер», — признался певец. «Траур по утраченной молодости», — резюмировала телеведущая.

Оказывается, Ксения для мероприятия наряжалась не просто так. Она стала ведущей данного вечера. Вместе с ней на сцене присутствовал актер Игорь Верник. По словам Ксении, с Верником она видится очень часто, так как они являются ведущими свадеб и корпоративов.

Пока пел хор, в самый разгар праздника Собчак не удержалась, и они вместе со своим улыбчивым соведущим отчаянно пустились в пляс и веселились от души.

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Поклонники были удивлены тем, как выглядит супруга режиссера Богомолова. Многим пришлись по вкусу и ее образ, и умение держаться на сцене. Комплиментами Собчак была засыпана по самое не хочу.

«Классный образ»; «Ох, этот ободок прям напомнил стиль Кэрри Брэдшоу из сериала»; «Какие вы классные»; «Просто красотка»; «Ваш стиль просто бомба», — написали под публикацией подписчики.

Ранее сообщалось, как Ксения Собчак сумела рассмешить россиян образом Аллы Пугачевой.