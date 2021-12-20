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Актеры Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд могут появиться в новых проектах Marvel

Общество
Актеры Тоби Магуайр и Эндрю Гарфилд могут появиться в новых проектах Marvel
Кадр из фильма «Человек паук»

Москва, 20 декабря. Представители Marvel могут задействовать актеров Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра в новых проектах после появления двух звезд в новом фильме «Человек-паук: Нет пути домой».

Появление мультивселенной в новой части киноленты про «Человека-паука» делает возможным дальнейшее участие актеров не только в сериях этой франшизы. По информации одного авторитетного инсайдера, на актеров уже есть планы у создателей «Секретных войн».

«Marvel хочет увидеть Тоби и Эндрю в «Секретных войнах», — написал инсайдер в Twitter.

Напомним, что «Секретные войны» являются одной из самых больших серий комиксов студии Marvel, в которой присутствуют множество кроссоверов. Успех последней части фильма про «Человека-паука», вероятно, приведет к продолжению истории про супергероев.

В США сборы фильма «Человек-паук: Нет пути домой» составили более 250 миллионов долларов после первого уик-энда. Зрители во всем мире хорошо приняли выход киноленты. Общие сборы уже превысили 587 миллионов долларов. Из них более 334 миллионов кинокартина заработала в Европе.

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человек-паук marvel Тоби Магуайр
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