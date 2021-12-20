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Очковые пингвинята появились на свет в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей»

Общество
Очковые пингвинята появились на свет в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей»
pixabay.com

Красноярск, 20 декабря. Очковые пингвины Мотя и Толстая из красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» впервые стали родителями.

Пингвин Мотя родился в «Роевом ручье», поэтому появившиеся на свет птенцы — это второе поколение пингвинов, родившихся в Сибири. Об этом сообщается на странице зоопарка в социальной сети Facebook.

«Очковые пингвины — очень ответственные родители. Эти невероятно общительные птицы создают пары и сохраняют верность друг другу всю жизнь», — рассказали специалисты.

Очковые пингвинята появились на свет в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей»
Prt Scr facebook.com / Роев Ручей

Девять африканских пингвинов, в том числе Мотя и Толстая, появились в Красноярске осенью 2011 года. Они приехали из питомника в ЮАР, успешно прошли карантин и стали настоящими любимцами посетителей.

Орнитологи очень внимательно наблюдали за тем, как родители ухаживают за детенышами. Спустя две недели малышей впервые взвесили и сделали инъекцию витаминов, чтобы те росли здоровыми.

Тигрица Алекса из приморского зоопарка ранее восхитила пользователей Сети заботой о малышах. Несмотря на то, что сама она росла без родителей, двух своих тигрят Алекса уже пытается приучить к охоте и твердой пище.

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