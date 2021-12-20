Банк России назначил первые тестовые сделки с цифровым рублем на январь 2022 года

Москва, 20 декабря. Финансовый регулятор обозначил вероятный срок начала испытаний цифровой валюты, пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя председателя Банка России Ольгу Скоробогатову.

Эксперты ЦБ разработали прототип платформы для будущей валюты. Он пройдет испытания в течение следующего года, после чего регулятор рассмотрит возможность полноценного запуска.

«Прототип платформы цифрового рубля готов. И сразу после январских праздников, в январе, мы начинаем пилотирование операций первого этапа с 12 банками», — отметила Скоробогатова.

Генпрокуратура России ранее поддержала введение новой формы денег, так как это обеспечит полную прозрачность счетов и даст инструменты, чтобы справиться с существующими финансовыми угрозами.