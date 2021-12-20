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Скабееву рассмешила оговорка Зеленского о «примитивных» мерах против России

Политика
Скабееву рассмешила оговорка Зеленского о «примитивных» мерах против России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Российская телеведущая Ольга Скабеева отреагировала на оговорку президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против Москвы.

Ранее Зеленский перепутал слова «превентивные» и «примитивные», говоря о мерах, которые, по его мнению, необходимо предпринять в отношении России. Речь в его выступлении шла об очередных санкциях против Москвы. Оговорка политика рассмешила Скабееву, которая иронично отреагировала на нее в Telegram-канале.

«Примитивные-превентивные. Какая разница?! Надо больше санкций, чтобы Путин не нападал! Л — логика», — с сарказмом отметила журналистка.

Скабееву рассмешила оговорка Зеленского о «примитивных» мерах против России
president.gov.ua / Офис Президента Украины

Зеленский во время совместного брифинга с президентами Литвы и Польши призвал вводить ограничения в отношении РФ превентивно, а не постфактум. Это необходимо для того, чтобы не допустить у российского руководства «даже мысли об эскалации», передает НСН.

Ранее Скабеева показала ролик от украинского депутата Алексея Гончаренко, который он записал из Пентагона. На видеозаписи нардеп уверяет зрителей, что Россия боится Украину, и у Москвы даже якобы «дрожат поджилки». Гончаренко рассказал, что находится в минобороны США и передает «отдельный привет» российской журналистке.

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Все новости / Политика / Скабееву рассмешила оговорка Зеленского о «примитивных» мерах против России
санкции украина зеленский скабеева
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