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Норкин пошутил в эфире «Места встречи» про донос Пятачка в налоговою

Общество
Норкин пошутил в эфире «Места встречи» про донос Пятачка в налоговою
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 20 декабря. Ведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин довел зрителей до истерики, рассказав искрометный анекдот про донос Пятачка в налоговую инспекцию.

Темой одного из последних выпусков телешоу стали доносы. Собравшиеся в студии гости обсудили преимущества и недостатки кляуз, а также поведение граждан, которые прибегают к этому. Под конец программы в эфире НТВ Норкин рассказал анекдот, соответствующий теме выпуска. На этот раз героями шутки оказались известные всем мультипликационные персонажи — Винни-Пух и Пятачок.

По сюжету после ссоры с Винни-Пухом Пятачок решил отправить на него донос в налоговую. Он достал бумажку с ручкой и принялся писать кляузу. Услышав начало текста, зрители узнали знакомую песню и громко расхохотались. Гости по достоинству оценили новую шутку.

Норкин пошутил в эфире «Места встречи» про донос Пятачка в налоговою
Prt Scr youtube.com /

«Поссорились как-то Винни-Пух с Пятачком. Приходит к себе домой Пятачок, садится за стол, достает бумажку, ручку. Начинает писать: "В налоговую инспекцию… Хорошо живет на свете Винни-Пух..."» — пошутил Норкин.

В одном из предыдущих выпусков ведущий рассмешил зрителей остроумным анекдотом про двух соседей. Один из них покупал земельный участок у второго и получил в придачу неожиданный сюрприз.

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норкин анекдот налоговая
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