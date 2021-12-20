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Лобода и Лепс оказались самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах
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Лобода и Лепс оказались самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах

Шоу-бизнес
Лобода и Лепс оказались самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах
instagram.com  /  @lobodaofficial

Москва, 20 декабря. Число корпоративов и новогодних концертов, на которых раньше могли заработать звезды, сократилось из-за пандемии коронавируса нового типа. Гонорары самых востребованных музыкантов составляют от 10 до 15 млн рублей.

Светлана Лобода и Григорий Лепс в новогоднюю ночь дадут концерт в Барвихе, где одно место стоит от 80 до 400 тысяч рублей. Лепс также посетит «Крокус». Заработок звезд шоу-бизнеса в новогодние праздники в несколько раз выше будничного.

На коммерческие мероприятия в конце 2021 года, помимо Лободы и Лепса, чаще остальных артистов приглашают Стаса Михайлова, Басту, Полину Гагарину, Николая Баскова, Леонида Агутина, Валерия Меладзе и Филиппа Киркорова. Об этом сообщила «Телепрограмма».

Ранее актриса Агата Муцениеце рассказала о гонорарах участников шоу «Ледниковый период», которые только учатся кататься на коньках. По ее словам, непрофессиональные участники получают за каждое выступление около 100-200 тысяч рублей.

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лобода лепс гонорары
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