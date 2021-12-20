Электроэнергетическая компания Ливии предупредила о перебоях на западе

Триполи, 20 декабря. General Electricity Company of Libya (GECOL) объявила о прекращении подачи газа на электростанции, расположенные в западном регионе страны.

Согласно заявлению компании, сотрудники Службы охраны нефтяных объектов перекрыли трубопровод для сырой нефти, а также конденсатор, питающий ряд станций. Действия привели к потере 2500 мегаватт и затруднению подачи тока.

Инцидент затронул работу трансформаторов в Ар-Рувайсе, Аз-Завие, Аль-Хомсе и Мисурате. В этих районах ожидаются перебои в подаче электричества и увеличение часов пиковой нагрузки.

Ранее вооруженные лица, связанные со Службой охраны нефтяных объектов в западном регионе, приостановили работу нескольких месторождений, включая Аш-Шарара, Аль-Хамада и Аль-Вафа. В результате уменьшения добычи природного ресурса страна теряет порядка 280 тысяч баррелей в сутки.