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Сумма налогов Илона Маска за год превысила 11 миллиардов долларов

Экономика
Сумма налогов Илона Маска за год превысила 11 миллиардов долларов
Prt Scr youtube.com  /  Николай Отраднов

Вашингтон, 20 декабря. Самый богатый человек мира Илон Маск объявил о планах выплатить налоги на сумму более 11 миллиардов долларов.

Такое отчисление может стать крупнейшей налоговой выплатой в истории США. Предприниматель стал готовиться к нему заранее, продав 10-процентную долю в компании Tesla. Вместо зарплаты и бонусов Маск получает опционы на ценные бумаги. Срок действия тех, что были получены в 2012 году, истекает в августе следующего года, а чтобы их реализовать, необходимо заплатить налог на прибыль.

«Для тех, кто интересуется: я выплачу более 11 миллиардов долларов налогов в этом году», — написал миллиардер на своей странице в Twitter.

За прошлую неделю капитал Маска, по подсчетам Forbes, сократился на 20 млрд долларов и теперь оценивается.в 244,2 млрд.

Президент РФ Владимир Путин в будущем может провести встречу с главой Tesla и SpaceX, допустил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Для этого американец должен выйти со своими продуктами на российский рынок.

Между тем Маску уже предложили стать резидентом особой экономической зоны «Санкт-Петербург». Депутат Законодательного собрания Дмитрий Панов призвал его рассмотреть город на Неве как «наиболее перспективную площадку» для реализации идей по развитию Tesla, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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