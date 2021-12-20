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В Госдуме предложили штрафовать игроков сборной России по футболу

Спорт
В Госдуме предложили штрафовать игроков сборной России по футболу
TACC  /  Гердо Владимир

Москва, 20 декабря. Депутат Госдумы Хамзаев предложил наказывать футболистов российской сборной за слабую игру.

Султан Хамзаев считает, что футболистов национальной команды необходимо штрафовать за плохую игру и нарушения дисциплины. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» планирует предложить главе Минспорта РФ Олегу Матыцину и президенту РФС Александру Дюкову ввести систему наказаний игроков, сообщили в его пресс-службе РИА Новости.

«Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — отметил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Хамзаев предложил поощрять болельщиков с Fan ID. Он считает, что оформившим документ фанатам можно предоставлять бесплатные билеты на матчи сборной России.

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футбол госдума штрафы сборная россии хамзаев
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