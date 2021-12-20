В Госдуме предложили штрафовать игроков сборной России по футболу

Москва, 20 декабря. Депутат Госдумы Хамзаев предложил наказывать футболистов российской сборной за слабую игру.

Султан Хамзаев считает, что футболистов национальной команды необходимо штрафовать за плохую игру и нарушения дисциплины. Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» планирует предложить главе Минспорта РФ Олегу Матыцину и президенту РФС Александру Дюкову ввести систему наказаний игроков, сообщили в его пресс-службе РИА Новости.

«Мы считаем, что в этом случае следует требовать штрафовать футболиста в рамках того контракта, который был заключен в клубе. Целесообразность данного предложения – повышение мотивации футболистов сборной России играть лучше и с полной самоотдачей», — отметил собеседник агентства.

Ранее депутат Госдумы Хамзаев предложил поощрять болельщиков с Fan ID. Он считает, что оформившим документ фанатам можно предоставлять бесплатные билеты на матчи сборной России.