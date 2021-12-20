Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 декабря 18:47
18:46
Политика
Скабееву рассмешила оговорка Зеленского о «примитивных» мерах против России
18:44
Происшествия
Тайник с деньгами нашли в доме у похитившей 23 млн рублей кассирши из Ачинска
18:43
Общество
В крымских поселках появится газ, которого там не было ни при СССР, ни при Украине
18:43
Общество
Десятки тысяч километров дорог в Подмосковье были очищены от снега за сутки
18:42
Общество
Китайская теннисистка Пэн Шуай отказалась от обвинений в изнасиловании
18:41
Весь мир
Электроэнергетическая компания Ливии предупредила о перебоях на западе
18:39
Политика
Публицист Тулин: Кто нанес экономике Болгарии больший ущерб — ЕС или турецкое иго
18:39
Общество
Норкин пошутил в эфире «Места встречи» про донос Пятачка в налоговою
18:36
Шоу-бизнес
Лобода и Лепс оказались самыми высокооплачиваемыми артистами на новогодних корпоративах
18:32
Общество
Около 60 квартир затопило из-за протечки радиатора в Невском районе Петербурга
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном

Шоу-бизнес
Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 20 декабря. Популярная певица Нюша поделилась с поклонниками трогательными семейными фотографиями. Ее пост набрал тысячи лайков.

Совсем недавно 31-летняя исполнительница во второй раз стала мамой. Артистка родила сына, имя которого до сих пор держит в секрете. Но певица решила не отказывать поклонникам в радости смотреть на своего малыша.

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram несколько семейных кадров. На них Нюша позирует не только с новорожденным сыном, но и с матерью и дочерью Симбой.

«Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю насколько все своевременно. Как непредсказуема бывает наша жизнь. Главное двигаться в направлении счастья», — подписала публикацию певица.

Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном
Prt Scr instagram.com / @nyusha_nyusha

Интернет-пользователи, увидев нежные снимки, буквально растворились в улыбке. Они отметили, что в семье все очень похожи, а Нюше очень идет материнство.

«Нюша радует нас большим количеством милых фотографий»;

«Какое счастье! Семейная идиллия»;

«Какие все милые на фото», — восхитились подписчики в комментариях под снимками.

Певица Нюша родила своему супругу Игорю Сивову мальчика в середине декабря. Роды знаменитости прошли в элитной клинике в Дубае.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном
нюша звезды певица
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать