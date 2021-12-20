Нюша показала трогательные фото с новорожденным сыном

Москва, 20 декабря. Популярная певица Нюша поделилась с поклонниками трогательными семейными фотографиями. Ее пост набрал тысячи лайков.

Совсем недавно 31-летняя исполнительница во второй раз стала мамой. Артистка родила сына, имя которого до сих пор держит в секрете. Но певица решила не отказывать поклонникам в радости смотреть на своего малыша.

Знаменитость разместила на своей странице в Instagram несколько семейных кадров. На них Нюша позирует не только с новорожденным сыном, но и с матерью и дочерью Симбой.

«Малыш так стремительно ворвался в мою жизнь. А сейчас я ощущаю насколько все своевременно. Как непредсказуема бывает наша жизнь. Главное двигаться в направлении счастья», — подписала публикацию певица.

Prt Scr instagram.com / @nyusha_nyusha

Интернет-пользователи, увидев нежные снимки, буквально растворились в улыбке. Они отметили, что в семье все очень похожи, а Нюше очень идет материнство.

«Нюша радует нас большим количеством милых фотографий»; «Какое счастье! Семейная идиллия»; «Какие все милые на фото», — восхитились подписчики в комментариях под снимками.

Певица Нюша родила своему супругу Игорю Сивову мальчика в середине декабря. Роды знаменитости прошли в элитной клинике в Дубае.