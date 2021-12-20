Леонков: попытки США создать «противоядие» от российских «Цирконов» с треском провалились

Москва, 20 декабря. США потерпели неудачу в поисках эффективного средства для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами «Циркон», заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Аналитик напомнил, что «Циркон» является продолжением целой линейки ракет, разработка которых началась еще во времена СССР. По его словам, в те годы командование ВМФ делало ставку на противокорабельные боевые системы, чтобы нивелировать численное превосходство объединенного флота НАТО.

Подводя итоги уходящего 2021 года, Леонков заявил, что новейшая российская ракета «Циркон» уже практически прошла все испытания. Минобороны РФ осуществило ее запуск как с надводного носителя, так и с подводной лодки. По его словам, Россия находится в шаге от серийного производства боеприпасов, которые вызывают страх у западных военных.

Федеральное агентство новостей /

Он также рассказал о безнадежном положении американцев из-за российских «Цирконов». Дело в том, что Пентагон хотел создать средства для борьбы с этими ракетами, но «все проекты провалились с треском». На сегодняшний день ни США, ни любая другая страна не имеет «противоядия» от созданного в России гиперзвукового оружия.

Ранее сообщалось, что «Цирконы» обеспечат России неоспоримое военное преимущество перед Западом. По словам экспертов, эти ракеты являются серьезной угрозой для авианосных групп ВМС США, передает RT.