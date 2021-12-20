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МИД России сообщил о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные меры Германии

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 18:06
Политика
МИД России сообщил о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные меры Германии
Федеральное агентство новостей  /  Герман Парло

Москва, 20 декабря. Российская Федерация высылает двух сотрудников посольства Германии в Москве в ответ на аналогичный шаг Берлина, сказано на официальном сайте МИД РФ.

Помимо этого, немецкого посла в Москве вызвали в российское внешнеполитическое ведомство в связи с высылкой двух российских дипломатов из Германии. Также в сообщении говорится, что государство будет соразмерно реагировать на любые недружественные выпады Берлина.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что Москва обязательно ответит на высылку двух сотрудников посольства из ФРГ. Дипломат заявляла, что недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа.

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Все новости / Политика / МИД России сообщил о высылке двух немецких дипломатов в ответ на аналогичные меры Германии
мид рф германия высылка
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