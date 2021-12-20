Вашингтон, 20 декабря. Трансбалтийский газопровод «Северный поток — 2» будет запущен, несмотря на все истерики и давление со стороны США и Украины. Об этом заявил аналитик издания The Washington Post Энтони Файол.

Высказывание Файола приводит в своем авторском пересказе «ПолитРоссия». Американский эксперт поставил на место президента США Джо Байдена и сенатора Теда Круза, призывающего во что бы то ни стало заблокировать работу топливной артерии. Аналитик WP резким и нелицеприятным сравнением «СП-2» и украинской ГТС поставил точку в спекуляциях о способности Киева заменить новый международный газовый проект.

«"Северные потоки" считаются гораздо более современными, надежными и эффективными, чем скрипящие и протекающие газовые сети Украины. Это одна из причин, по которой Евросоюз разделен по поводу этого газопровода. Австрия, например, настаивает на скорейшем открытии "СП-2"», — написал Файол.

Федеральное агентство новостей /

Политика США в отношении России в целом и «СП-2» в частности изобилует лицемерием, и в Берлине это видят, отмечает автор WP. Пока Круз и Байден запрещают ФРГ запускать газопровод, они сами закупают российскую нефть и активно развивают сотрудничество с РФ в топливном секторе. На фоне подобного поведения трансбалтийская топливная артерия непременно будет запущена, заключает Энтони Файол.

Как ранее отмечало Федеральное агентство новостей, европейские дипломаты во главе с Жозепом Боррелем выбрали крайне непоследовательную линию поведения в отношении «Северного потока — 2». Как пишет НСН, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности приписал России использовании энергоресурсов для оказания политического давления на Старый свет.