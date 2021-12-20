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Елизавета II предпочитает смотреть перед Рождеством научную фантастику

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 17:55
Шоу-бизнес
Елизавета II предпочитает смотреть перед Рождеством научную фантастику
wikipedia.org  /  Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Лондон, 20 декабря. Королева Елизавета II годами сохраняет одну из главных рождественских традиций — просмотр кино в кругу семьи. Как оказалось, любимым фильмом главы Британской монархии является «Флэш Гордон».

Королевская семья готовится отпраздновать Рождество уже в эту субботу. Ежегодно Елизавета II собирает близких на совместный киновечер. При этом правительница каждый год выбирает не традиционную классику рождественских картин, а научно-фантастический приключенческий фильм «Флэш Гордон» 1980 года. Об этом сообщает издание Marca со ссылкой на актера Брайана Блессида.

«Это фаворит королевы», — отметил актер.

Елизавета II предпочитает смотреть перед Рождеством научную фантастику
кадр из фильма «Флэш Гордон» /

По словам Блэссида, однажды королева даже обратилась к нему со странной просьбой. Она заявила, что смотрит фильм с внуками, и попросила актера убедить детей, что главный герой остался в живых. Елизавета II и артист уже много лет знакомы друг с другом. Королева даже наградила его знаком отличия как офицера ордена Британской империи.

Незадолго до этого королевские эксперты рассказали о самых любимых сериалах и шоу королевской семьи. Оказалось, что Елизавета II внимательно следит за событиями в драме «Аббатство Даунтон».

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Елизавета II королевская семья флэш гордон
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