Жителей Владимирской области наградили за отвагу

Владимир, 20 декабря. Замминистра МЧС России Илья Денисов наградил на прошлой неделе жителей области, которые отличились при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Дмитрий Смирнов и Александр Желтухин из Гусь-Хрустального района награждены медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». 30 апреля 2021 года они спасли женщину, оказавшуюся на автомобиле в реке, случайно оказавшись на месте происшествия, сообщают «Владимирские ведомости».

Вручены награды сотрудникам регионального управления МЧС, тушившим лесные пожары в Нижегородской области. Водителю пожарно-спасательной части из Гуся-Хрустального Андрею Алексееву и старшему пожарному из Владимира Егору Сботневу вручили нагрудный знак МЧС России «Участник ликвидации последствий ЧС».

Медаль МЧС России «За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации» вручена трем сотрудникам МЧС России: начальнику караула пожарно-спасательной части номер 1 Владимира Антону Захарову, водителю и пожарному специализированной пожарно-спасательной части Денису Роганову и Ивану Гусеву.

«Человек должен бояться — это нормально. Просто в экстренных ситуациях надо реагировать так, как тебя учили. А нас готовили хорошо», — сказал Антон Захаров.

На рассмотрении в Москве находится ходатайство о награждении медалью «За отвагу на пожаре» сотрудников МЧС, победивших огонь под Саровым.

Ранее ФАН рассказывал о смелом поступке школьника из Бурятии, спасшего девятилетнего мальчика, который провалился под лед. Сотрудники ГУ МЧС по республике будут ходатайствовать о награждении семиклассника ведомственной медалью.