Госдума создала рабочую группу по доработке проекта о введении в России QR-кодов

Москва, 20 декабря. Госдума создала рабочую группу по доработке законопроекта о введении на территории России QR-кодов в общественных местах.

Отмечается, что в состав рабочей группы предложили включить первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, вице-спикеров Петра Толстого, Владислава Даванкова, Анну Кузнецову, Дмитрия Хубезова и Василия Пискарева. Об этом сообщили журналистов в думской пресс-службе в понедельник.

«По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина Совет Государственной думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента Российской Федерации по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест», — говорится в сообщении.

Предполагается, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет действовать до 1 июня 2022 года. А до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Переболевшим коронавирусной инфекцией москвичам начали автоматически продлевать QR-коды с 20 декабря. Об этом сообщается в официальном блоге Сергея Собянина.