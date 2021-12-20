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Госдума создала рабочую группу по доработке проекта о введении в России QR-кодов

Общество
Госдума создала рабочую группу по доработке проекта о введении в России QR-кодов
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 20 декабря. Госдума создала рабочую группу по доработке законопроекта о введении на территории России QR-кодов в общественных местах.

Отмечается, что в состав рабочей группы предложили включить первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, вице-спикеров Петра Толстого, Владислава Даванкова, Анну Кузнецову, Дмитрия Хубезова и Василия Пискарева. Об этом сообщили журналистов в думской пресс-службе в понедельник.

«По предложению председателя Госдумы Вячеслава Володина Совет Государственной думы принял решение о создании рабочей группы по реализации поручения президента Российской Федерации по доработке законопроекта об электронных сертификатах вакцинации для посещения общественных мест», — говорится в сообщении.

Предполагается, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах будет действовать до 1 июня 2022 года. А до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест.

Переболевшим коронавирусной инфекцией москвичам начали автоматически продлевать QR-коды с 20 декабря. Об этом сообщается в официальном блоге Сергея Собянина.

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госдума законопроект qr-код доработка
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