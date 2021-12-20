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В Израиле сообщили о первых пострадавших от шторма «Кармель»
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В Израиле сообщили о первых пострадавших от шторма «Кармель»

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 18:39
Весь мир
В Израиле сообщили о первых пострадавших от шторма «Кармель»
Prt Scr youtube.com  /  Zahi Shaked. Israeli tour guide צחי שקד. מורה דרך

Тель-Авив, 20 декабря. Один человек пострадал в результате падения дерева, упавшего от обрушившегося на страну урагана под названием «Кармель». Власти просят израильтян воздержаться от выходов из дома.

Известно, что серьезную травму головы получил мужчина. Когда на место прибыли волонтеры, тот был без сознания.

«Его придавило дерево. Нам пришлось задействовать муниципальных коммунальщиков, чтобы оказать помощь», — рассказал один из сотрудников общественной организации United Hatzalah.

Спасатели попробовали сделать искусственное дыхание, однако это не помогло. Им пришлось проводить срочную госпитализацию, только благодаря реанимационным мероприятиям медикам удалось восстановить дыхание и пульс пострадавшего.

В Израиле сообщили о первых пострадавших от шторма «Кармель»
Prt Scr youtube.com / Zahi Shaked. Israeli tour guide צחי שקד. מורה דרך

Инцидент произошел в самый разгар разразившегося природного катаклизма. На Израиль обрушился мощнейший зимний шторм, которому было присвоено имя «Кармель». Сильный ветер вперемешку с дождем накрыл центральный и северный регионы страны.

По данным Метеорологической службы Израиля пик шторма придется на понедельник. Сегодня ожидаются порывы ветра, скорость которых достигает 80-100 км/час.

Количество выпавших осадков пока не известно, но они прогнозируются на уровне 100 мм. На море волны поднимаются на высоту 4–6 метров.

Синоптики говорят о похолодании, которое принес ураган. Они отмечают «не по сезону» низкие температуры от шести до девяти градусов по шкале Цельсия.

На минувших выходных на улице в Тель-Авиве замерз 40-летний бездомный, а кроме того, за последние дни медики сообщили о трех случаях переохлаждения. Теперь столичное правительство открыло приюты для людей, спасающихся от шторма.

Тем временем власти закрыли пешеходные маршруты в Иудейской пустыне. Такие же меры предосторожности приняты в национальных парках Арбель, Кесария и Масада.

Сухопутным войскам израильской армии ЦАХАЛ выдано указание следовать особым инструкциям на случай усиления непогоды.

В Израиль «Кармель» пришел из Кипра, где люди уже пережили разгул стихии. Дороги на острове были залиты дождями, а на автомагистрали Пафос — Лимассол наблюдались оползни. Хотя особых проблем местным жителям ураган не создал.

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шторм израиль Кармель
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