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Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова обвинила свекровь в проблемах с мужем

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 17:50
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова обвинила свекровь в проблемах с мужем
instagram.com  /  @tigran_salibekov

Москва, 20 декабря. Бывшая участница проекта «Дом-2» Юлия Салибекова поделилась подробностями конфликта с мужем Тиграном. Телезвезда призналась, что свекровь начала войну против нее.

Салибекова и ее возлюбленный были одной из самых популярных пар на шоу «Дом-2», поклонники до сих пор с интересом следят за их судьбой вне телестройки. Однако в последнее время фанаты не раз замечали, что в семье не все гладко.

Девушка решила поднять эту тему в новой публикации в Instagram. Она призналась, что регулярно ссорится с супругом и винит в этом его мать.

«Со мной уже пол года воюет свекровь! Я перестала быть удобной прислугой, я перестала молчать и безотказно делать все для них, терпеть обесценивание и призрение. И там, на той стороне хотят воевать, хотят лишать меня мужа!» — заявила экс-звезда шоу «Дом-2».

Салибекова подчеркнула: ее супруг зависим от мнения родственников и не готов к самостоятельности. Она также призналась поклонникам, что ее жизнь рушится из-за ситуации в семье.

Экс-супруг бывшей участницы шоу «Дом-2» Кати Колисниченко Алексей Солодовников также столкнулся с проблемами в отношениях. Он ответил на обвинения в изменах и принес извинения.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-участница «Дома-2» Юлия Салибекова обвинила свекровь в проблемах с мужем
семья дом-2 салибекова
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