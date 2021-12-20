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Болельщики «Фиорентины» сделали Кокорина героем мемов

  /   Обновлено: 20 декабря 2021 17:59
Спорт
Болельщики «Фиорентины» сделали Кокорина героем мемов
TACC  /  CLAUDIO GIOVANNINI

Флоренция, 20 декабря. Фанаты итальянского футбольного клуба «Фиорентина» придумали специальный хэштег для российского нападающего Александра Кокорина.

Итальянские пользователи социальной сети Twitter, болеющие за «Фиорентину», придумали для Александра Кокорина хэштег #KOKOMANIA. Фанаты, недовольные игрой российского футболиста, начали создавать издевательские мемы о нем.

«Кокорин — слишком большая величина для футбола. Поэтому он выходит на поле в меховых тапочках, а не в бутсах», — картинку с таким текстом опубликовал один пользователей.

«Кокорин в очередной раз продемонстрировал свою человечность, не забив более слабому сопернику. И он делает так всегда», — поддержал его другой болельщик.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января, но до сих пор не смог отметиться результативными действиями в официальных матчах. Контракт российского нападающего с итальянским клубом действует до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кокорина в 3,5 миллиона евро.

Ранее Станислав Черчесов занял пост главного тренера «Ференцвароша». Клуб из Будапешта возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии.

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футбол кокорин фанаты мемы фиорентина
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