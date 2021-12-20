Болельщики «Фиорентины» сделали Кокорина героем мемов

Флоренция, 20 декабря. Фанаты итальянского футбольного клуба «Фиорентина» придумали специальный хэштег для российского нападающего Александра Кокорина.

Итальянские пользователи социальной сети Twitter, болеющие за «Фиорентину», придумали для Александра Кокорина хэштег #KOKOMANIA. Фанаты, недовольные игрой российского футболиста, начали создавать издевательские мемы о нем.

«Кокорин — слишком большая величина для футбола. Поэтому он выходит на поле в меховых тапочках, а не в бутсах», — картинку с таким текстом опубликовал один пользователей.

«Кокорин в очередной раз продемонстрировал свою человечность, не забив более слабому сопернику. И он делает так всегда», — поддержал его другой болельщик.