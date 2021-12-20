GSA Platform: «Газпром» не бронировал доптранзит через Украину в январе

Москва, 20 декабря. Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности для транзита сырья через Украину, следует из данных платформы GSA Platform.

Кроме того, газовый холдинг зарезервировал только 25% предложенных Польшей объемов на январь. Из 89,1 млн кубометров в сутки «Газпром» выкупил только 19,2 млн по трубопроводу «Ямал — Европа», уточняет «ФедералПресс». На границе Украины со Словакией выкуплено только 13,2 млн «кубов» из доступных 70,4 млн.

«Газпром» в декабре решил посуточно бронировать мощности по прокачке газа по «Ямал — Европе». Газовый холдинг, судя по данным европейских платформ, с пятницы начал снижать объемы бронирования. После этого мощности экспорта упали до 5,2 млн кубометров в субботу, до 42 млн в воскресенье и 3,8 млн в понедельник.

Между тем газовые фьючерсы после роста до 1700 долларов превысили отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров, практически обновив максимум с 6 октября. Эксперты считают, что котировки растут на негативных новостях по сертификации «Северного потока — 2» и ожиданиях холодной зимы.