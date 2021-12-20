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GSA Platform: «Газпром» не бронировал доптранзит через Украину в январе

Экономика
GSA Platform: «Газпром» не бронировал доптранзит через Украину в январе
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 20 декабря. Российская компания «Газпром» не стала бронировать дополнительные мощности для транзита сырья через Украину, следует из данных платформы GSA Platform.

Кроме того, газовый холдинг зарезервировал только 25% предложенных Польшей объемов на январь. Из 89,1 млн кубометров в сутки «Газпром» выкупил только 19,2 млн по трубопроводу «Ямал — Европа», уточняет «ФедералПресс». На границе Украины со Словакией выкуплено только 13,2 млн «кубов» из доступных 70,4 млн.

«Газпром» в декабре решил посуточно бронировать мощности по прокачке газа по «Ямал — Европе». Газовый холдинг, судя по данным европейских платформ, с пятницы начал снижать объемы бронирования. После этого мощности экспорта упали до 5,2 млн кубометров в субботу, до 42 млн в воскресенье и 3,8 млн в понедельник.

Между тем газовые фьючерсы после роста до 1700 долларов превысили отметку в 1900 долларов за тысячу кубометров, практически обновив максимум с 6 октября. Эксперты считают, что котировки растут на негативных новостях по сертификации «Северного потока — 2» и ожиданиях холодной зимы.

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Все новости / Экономика / GSA Platform: «Газпром» не бронировал доптранзит через Украину в январе
Газпром украина газ транзит газа поставки газа ямал - европа рынок газа
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